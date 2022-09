Le immagini della mareggiata a Terracina, in provincia di Latina

A metà tra estate ed autunno , colpiscono le mareggiate settembrine. La spiaggia vede ancora la presenza delle ultime sedie a sdraio e degli ultimi ombrelloni degli irriducibili ma il tempo non è clemente e vento ed onde sferzano la costa. Il mare reclama il suo privilegio su molti metri di spiaggia ma c'è anche chi non si arrende ed in costume si avvicina alla riva nonostante il mal tempo.