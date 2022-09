Le immagini della tromba d’aria sul Lago di Garda

Una importante ondata di maltempo sta interessando anche il Veneto come molte altre regioni d'Italia. Pioggia fitta in quasi tutta la regione, un'intensa grandinata nel vicentino, vento forte e una tromba d'aria sul Lago di Garda a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Nelle immagini, pubblicate sui social, si vede nettamente la colonna della tromba d'aria che scende nelle acque del lago. Fortunatamente i danni sono limitati.