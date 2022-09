Le previsioni del tempo di domenica 25 settembre

Nord e Centro

Sarà una domenica a tratti piovosa al nord, ma con eventi più isolati e in prevalenza non così intensi, fatta eccezione per dei temporali che potranno arrivare sulle coste del Friuli-Venezia Giulia. Maltempo forte invece per le regioni centrali, con piogge e temporali, per Umbria, Toscana, Lazio e alta Campania, le piogge risulteranno forti e abbondanti.



Sud e Isole

Pioggia anche sulla Sardegna, saranno più forti e intense sul Molise e sul versante adriatico. Nubi diffuse sul resto del sud e sulla Sicilia, con piogge per lo più isolate. Venti moderati tra scirocco e libeccio su tutto il Paese, con mari generalmente molto mossi – sarà agitato il Tirreno centrale e meridionale. Temperature in aumento al nord e al Sud sul versante ionico, in diminuzione sulle regioni centrali.