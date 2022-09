Le previsioni del tempo di martedì 27 settembre

Nord e Centro: soleggiato al nordovest, nubi su Lombardia orientale e Triveneto con rovesci anche forti. Instabilità sulle regioni centrali, specie nella prima parte della giornata, con rovesci sparsi, graduale miglioramento tra pomeriggio e sera. Venti deboli settentrionali al nord, moderati occidentali sulle regioni centrali con rinforzi fino burrasca sulla Toscana. Temperature minime in aumento, massime in calo al Nord, aumento massime sulle regioni centrali.

Sud e Isole: condizioni di tempo instabile sul settore tirrenico con rovesci e temporali, in particolare tra Calabria e Sicilia, schiarite sulle restanti zone con residui addensamenti. Venti moderati occidentali in rinforzo. Temperature minime in calo, massime generalmente in aumento.