Le previsioni del tempo di sabato 24 settembre

Nord e Centro

È in arrivo una nuova perturbazione che al nord porterà nubi e precipitazioni, anche di forte intensità, in estensione da ovest verso est. Temperature in calo sui settori occidentali, in aumento su quelli orientali. Stessa situazione è attesa anche al centro, con possibili intensi temporali sulle regioni tirreniche. Temperature stabili o in rialzo, specie sulle regioni adriatiche.



Sud e Isole

Al sud e sulle isole cielo inizialmente poco nuvoloso con nubi medio alte e prevalentemente stratiformi in progressivo aumento dal pomeriggio. Nuvolosità più compatta sulla Sardegna e in particolar modo sui settori nord occidentali dove non si escludono rovesci sparsi e occasionali temporali. Temperature in aumento e valori massimi in genere compresi tra 22°C e 27°C. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali