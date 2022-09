Le previsioni del tempo per domenica 18 settembre

NORD E CENTRO

Per oggi 18 settembre l’aumento della pressione atmosferica porterà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, nubi e un po’ di pioggia sul Molise, ma la nuova massa d’aria sarà molto più fredda rispetto agli ultimi giorni. Avremo qualche nube in più anche sulle regioni di nord-est, con basso rischio di pioggia. Dal pomeriggio sarà nuvoloso sulla riviera ligure.



SUD E ISOLE

Velature in arrivo sulla Sardegna e nubi per umidità in arrivo dal mare sulla Sicilia orientale. Sarà nuvoloso sulla Puglia e la Calabria tirrenica. I venti soffieranno ancora sostenuti al sud nella mattinata, in attenuazione dal pomeriggio. Mari inizialmente mossi o molto mossi, tendenti però a divenire poco mossi. Temperature in netta diminuzione.