Le previsioni del tempo per giovedì 15 settembre

Nord e Centro

Al Nord instabile con temporali fino al tardo pomeriggio su Liguria di Levante, Triveneto ed Emilia-Romagna; schiarite al Nordovest. Temperature in calo sulle aree nord-orientali. Al Centro tempo perturbato con temporali forti o molto forti su Toscana e Umbria, entro sera anche su Lazio e alte Marche; qualche schiarita in Abruzzo, specie sulle coste. Temperature in brusco calo sul versante tirrenico dal pomeriggio, ancora caldo estivo in Abruzzo con picchi oltre i 30°C.

Sud e Isole

Tempo in graduale peggioramento anche sulle regioni meridionali. Al mattino sereno su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, nubi in aumento altrove. Tra pomeriggio e sera rovesci su Molise, nord Puglia e Campania. Temperature in diminuzione.