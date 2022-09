Le previsioni del tempo per mercoledì 28 settembre

NORD E CENTRO

Nuova perturbazione atlantica in arrivo, con nubi in aumento sul Nord-Ovest, precipitazioni sulle Alpi di confine e sul Nord-Est tra pomeriggio e sera. Al Centro correnti occidentali in rinforzo con nubi in aumento, possibili rovesci e temporali a partire da Alta Toscana, Lazio e Appennino. Temperature in calo al Nord, stazionarie altrove.

SUD e ISOLE

Sulle regioni meridionali tirreniche e sulla Sardegna avremo ancora nubi sparse con associati possibili rovesci e piovaschi anche intensi, mentre sulle regioni adriatiche è atteso tempo più stabile. Temperature senza variazioni di rilievo o al più in locale lieve diminuzione, con valori massimi compresi perlopiù tra i 20 e i 25 gradi.