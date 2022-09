Le previsioni del tempo per mercoledì 14 settembre

NORD E CENTRO

Tempo in peggioramento da Nord Ovest, Alpi e Appennino Settentrionale con rovesci di pioggia o temporali, da isolati a sparsi, localmente anche intensi sulla Liguria. Al Centro: nubi e piogge sulla Toscana Settentrionale. Tempo migliore altrove, con nuvolosità in aumento. Temperature massime in calo al Nord, in aumento sulle regioni adriatiche.



SUD E ISOLE

Al sud e sulle isole il campo di alta pressione ci farà godere ancora di tempo stabile e soleggiato. Al pomeriggio potremo assistere al passaggio di qualche innocua velatura, ma senza precipitazioni. I venti saranno caldi, dai quadranti meridionali, e porteranno quindi diffusi e decisi rialzi nelle temperature, soprattutto in quelle massime che si riporteranno al di sopra dei 35 gradi in Sardegna.