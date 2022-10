Le previsioni del tempo per sabato 1 ottobre

Nord e Centro

Al Nord l’alta pressione torna ad espandersi determinando tempo stabile e in prevalenza soleggiato a parte locali addensamenti sulle zone di confine dell’arco alpino. Temperature massime in aumento con valori fino a 24 - 25°C su bassa Lombardia ed Emilia. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso a parte residui addensamenti sul versante adriatico in rapido riassorbimento nel corso del pomeriggio. Soffieranno venti moderati di Maestrale con raffiche su Adriatico e Tirreno.



Sud e Isole

Al Sud e sulla Sicilia tempo instabile con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità sul versante tirrenico e sull’isola, ma condizioni meteo poi in miglioramento dalle ore serali. Maggiori schiarite invece sulla Sardegna già dal mattino, a parte innocui e residue addensamenti sul versante occidentale. Temperature in calo e comprese tra 20 e 26 °C. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali.