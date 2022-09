Le previsioni del tempo per sabato 17 settembre

Nord e centro

Piogge e temporali anche di forte intensità al Nord-Est, più attenuati sulle zone interne del Centro e sulla Pianura Padana in estensione nel corso della giornata a Toscana, Marche, Umbria e in forma più attenuata, sui rilievi del Lazio. Nuvolosità che tenderà a diminuire soltanto dal pomeriggio così come i fenomeni tenderanno ad attenuarsi durante la seconda parte della giornata. Ventilazione debole occidentale, ma in rapida rotazione da Nord con aumento dell’intensità sulle regioni adriatiche centrali. Moto ondoso dei mari in progressivo aumento. Massime in calo al Nord, stabili al Centro.



Sud e isole

Al sud e sulle isole cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e occasionali temporali tra mattina e pomeriggio su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in generale e sensibile calo con valori massimi in genere compresi tra 25°C e 31°C. Venti in repentino rinforzo dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna.