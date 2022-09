Le previsioni del tempo per Venerdi 16 settembre

NORD E CENTRO

Dopo un inizio di giornata in prevalenza soleggiato, al nord torna a peggiorare su est Lombardia e Triveneto, al centro il maltempo insiste specialmente su Lazio Abruzzo Umbria e Marche, si rinnova la possibilità di eventi violenti, con temporali associati a grandine e colpi di vento. Maggiori schiarite sono previste sul resto del territorio e in particolare sul nord ovest. Le temperature non subiscono ancora sostanziali variazioni, con massime comprese in larga parte tra 26 e 31 gradi.

SUD E ISOLE

Nuvoloso quasi ovunque con rovesci e temporali soprattutto sulla Campania e Potentino. Possibili rovesci sparsi anche sul resto della Basilicata, sul sud della Sardegna, su Molise, Puglia e Cosentino. Maggiori aperture del cielo solo sui territori sud di Sicilia e Calabria. Temperature massime in calo ad eccezione della Calabria Ionica e della Sicilia dove farà ancora molto caldo.