Le previsioni meteo di giovedì 22 settembre

NORD e CENTRO: sulle regioni settentrionali al mattino ancora parzialmente nuvoloso tra Piemonte, Liguria e Ovest Lombardia con tendenza ad ampie schiarite entro il pomeriggio; altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento nei valori massimi in Pianura Padana. Al Centro residua variabilità tra Marche e Abruzzo con graduali schiarite nella seconda parte di giornata; cielo poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, specie sul versante adriatico. Venti settentrionali.

SUD e ISOLE: Le regioni meridionali, sono ancora in parte interessate da una circolazione instabile di provenienza settentrionale. Qualche rovescio atteso sul Molise orientale, sul Gargano, nelle aree interne della Lucania e sulla Sicilia. Più soleggiato altrove. Venti freschi e moderati da nord. Temperature in generale diminuzione.