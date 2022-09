Le previsioni meteo di giovedì 29 settembre

NORD e CENTRO: Al Nord condizioni meteorologiche molto instabili specie su Est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Liguria di levante con frequenti rovesci e temporali, localmente anche forti, più probabili ed estesi tra il pomeriggio e la sera. In serata peggiora anche all’estremo Nordovest. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti moderati sud-occidentali sulle Alpi. Sulle regioni centrali condizioni di maltempo sul versante tirrenico dal pomeriggio e soprattutto in serata con possibili nubifragi e forti temporali, specie su pianure interne e a ridosso dell’Appennino; variabilità sul versante adriatico con parziali schiarite sulle coste di Marche e Abruzzo. Temperature in calo tra Toscana, Umbria e Lazio, in aumento sul versante adriatico. Venti moderati da Sudovest.

SUD e ISOLE: il tempo tornerà nuovamente a peggiorare con precipitazioni inizialmente su Sardegna, Calabria e Campania tirrenica, anche a carattere temporalesco, con tendenza all’estensione dei fenomeni anche alle aree appenniniche entro sera. Meglio altrove e sul versante adriatico. Venti sostenuti e temperature in calo sul versante tirrenico, stazionarie su quello adriatico.