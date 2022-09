Le previsioni meteo di martedì 13 settembre

NORD E CENTRO

Bel tempo con qualche nube al mattino sul triveneto ed innocue velature in transito. A fine giornata nubi in aumento sulle aree alpine e prealpine e sulla Liguria. Venti deboli variabili, brezze lungo le coste. Mari poco mossi. Temperature in aumento sia le minime che le massime su zone alpine e prealpine e sui versanti adriatici.

SUD E ISOLE

Sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, salvo locali velature in transito sulla Sardegna e blandi annuvolamenti pomeridiani su Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma senza il rischio di piogge. Venti in prevalenza deboli variabili o di brezza, salvo rinforzi residui di maestrale sull’Adriatico meridionale. Temperature in aumento, in attesa di una nuova ondata di calore prevista nella seconda parte della settimana.