Le previsioni meteo di martedì 20 settembre

Nord e Centro: cielo prevalentemente sereno sulle regioni settentrionali, salvo addensamenti pomeridiani sulle alpi orientali e sull'appennino emiliano-romagnolo.

Sulle regioni centrali tempo stabile e soleggiato, residua nuvolosità sui settori adriatici ma in via di dissolvimento; convezione pomeridiana limitata ai rilievi tra Lazio ed Abruzzo con locali e brevi piovaschi. Venti deboli, in prevalenza orientali, rinforzi moderati sulle coste adriatiche e sulla Liguria.

Temperature minime in calo al Nord, in aumento sulle regioni centrali; massime in generale diminuzione.

Sud e Isole: annuvolamenti irregolari più frequenti lungo il versante Adriatico, l’Appennino e rilievi orientali della Sicilia. Su queste aree non sono esclusi locali rovesci di pioggia o brevi temporali. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Sardegna e resto del Meridione. Venti in rinforzo da Nord, soprattutto sul versante Adriatico, Ionio settentrionale e Nord della Sicilia. Temperature in generale diminuzione, più sensibile sui settori orientali.