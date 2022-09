Le previsioni del tempo di venerdì 23 settembre

NORD E CENTRO

Giornata soleggiata sul centro nord Italia, seppur in attesa di velature spesse previste in arrivo verso sera a partire dal nord ovest, che anticipano la perturbazione foriera di piogge nel fine settimana. Il clima si mantiene fresco, con temperature al primo mattino leggermente sotto alla media del periodo e massime in pianura in larga parte comprese tra i 20 ed i 24 gradi. Ventilazione debole e mari generalmente ancora mossi.

SUD E ISOLE

Clima fresco con nuvolosità variabile e pochi fenomeni. Avremo una nuvolosità variabile, con possibilità di rovesci e temporali residui sui litorali Tirrenici della Sardegna e più isolati sui suoi territori interni meridionali; pochi piovaschi possibili anche sulla Puglia e sulle aree Ioniche ed interne Siciliane. Le temperature minime caleranno ancora un po’, mentre le massime saranno stazionarie: tutto ciò in un contesto ancora molto fresco.