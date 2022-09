Le prime immagini della scalinata crollata al Globe Theatre a Roma

Sono in totale 10 i feriti nel crollo al Globe Theatre di Roma giunti nei pronto soccorso della Capitale, di cui quattro in codice rosso. Notizie contrastanti con le dichiarazioni del sindaco di Roma: “Fortunatamente ci sono solo 6 casi di escoriazioni. Confermo che non ci sono feriti gravi. Quello che è successo è che dalla scala di sicurezza si sono sganciate delle piastre di tenuta della rampa. Un fatto grave. Mi dispiace per i ragazzi coinvolti e ora credo si debbano accertare le responsabilità che hanno portato al crollo della scala. Il teatro sarà chiuso e dichiarato inagibile per la messa in sicurezza ma non sappiamo per quanto tempo”, ha dichiarato il primo cittadino commentando il crollo che ha interessato una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio.