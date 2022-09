Le prime immagini dell'uragano Ian sulla Florida. Biden: "Pericolo! Ascoltate le indicazioni!"

L'Uragano Ian manterrà la sua forza, attualmente di categoria 4, mentre attraverserà la Florida. È il nuovo bollettino diffuso dal National Hurricane Center che avvisa quindi del rischio che, dopo l'impatto iniziale previsto per oggi sulle coste occidentali nella zona di Tampa, anche le regioni centrali ed orientali potranno essere esposte alla tempesta di devastante portata.

"Questa tempesta è incredibilmente pericolosa, un rischio letale". Così Il presidente americano Joe Biden ha esortato i residenti della Florida che abitano lungo il percorso dell'uragano Ian ad "obbedire a tutte le indicazioni delle agenzie per le emergenze, non date nulla per scontato, fidatevi del loro giudizio non del vostro: lasciate le vostre abitazioni se è stato ordinato".

Biden ha detto di aver approvato ogni richiesta fatta dalla Florida "per assistenza di emergenza ed a lungo termine" ed inviato "centinaia di dipendenti della Fema", l'agenzia per le emergenze federale. Inoltre sono stati mobilitati "migliaia di membri della National Guard" e squadre per la ricerca e il salvataggio sono già operative.

"Fema ha predisposto milioni di litri di acqua e di pasti e centinaia di generatori", ha aggiunto. "Quando la tempesta sarà passata, il governo federale sarà presente per aiutare la ripresa, vi aiuteremo a ripulire e ricostruire per far riandare avanti la Florida, saremo al vostro fianco in ogni passo", ha concluso il presidente.