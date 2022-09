Le tifose sono tornate allo stadio in Iran. Allentato il divieto per le donne dai tempi di Khomeini

Migliaia di donne hanno assistito domenica a una partita del campionato nazionale maschile a Teheran dopo l'allentamento del divieto introdotto poco dopo la rivoluzione islamica del 1979. Le tifose hanno gremito lo stadio Azadi, con sciarpe e vessilli rossi, il colore della loro squadra, il Persepolis F. C, suonando le vuvuzela in vista della partita contro il Sanat-e-Naft Abadan. Una tifosa, Mayha, di 16 anni, ha detto che non vedeva l'ora di vivere l'emozione dello stadio: "Ho sentito da mio fratello e mio padre che l'atmosfera dello stadio è molto bella".

Alle donne è vietato guardare le partite degli uomini in Iran dalla rivoluzione del 1979 con poche eccezioni fatte solo per piccoli gruppi in rare occasioni. Sotto la pressione della FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, e degli attivisti per i diritti delle donne, nell'ottobre del 2019 le autorità iraniane avevano permesso a circa 4.000 donne di entrare nello stadio Azadi da 100.000 posti per una partita internazionale contro la Cambogia, per la prima volta in decenni. Per la cronaca il Persepolis ha vinto la partita con il punteggio di 2-0.

Nonostante questa apertura la repubblica islamica iraniana rimane ancora, come titolava un rapporto di Human Rights Watch del 2017 “un club per soli uomini”. Fotografia confermata dai dati Onu riguardo agli indicatori relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. In Iran donne e ragazze sono trattate come cittadine di serie B. Al di là dei dati sulla discriminazione nei vari settori della società, Women Count, il ‘data hub’ dell'Onu sulla condizione delle donne nel mondo e le disparità di genere, lamenta in particolare la grave mancanza di trasparenza e di dati messi a disposizione da Teheran.

A dicembre 2020, era disponibile solo il 43,4% degli indicatori necessari per monitorare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile da una prospettiva di genere, con lacune in aree chiave, come il mercato del lavoro e la violenza di genere.