Video, le truppe ucraine gettano nel vuoto una bandiera russa dalla torre radio

In questi giorni i canali social ucraini stanno postando video e foto di bandiere sventolate sui territori riconquistati nell'ultima controfensiva sul fronte del Donbass. In questo video le truppe ucraine abbattono una bandiera russa da una torre radio e la sostituiscono con una ucraina. Perché è importante? Perchè la torre della radio si troverebbe a 40+ km a est di Balakliya. In questi ultimi tre giorni le truppe ucraine sono riuscite a penetrare in profondità nel fronte russo aprendo una breccia verso Khakiv.