Lei è Maya, il primo lupo artico clonato al mondo

Il primo lupo artico clonato al mondo ha fatto il suo debutto mercoledì all'Harbin Polarland, nella provincia di Heilongjiang, nella Cina nord-orientale.

Maya è nata il 10 giugno scorso a Pechino in un laboratorio della Sinogene Biotechnology, azienda specializzata nella clonazione di animali.

La cucciola è stata generata a partire da campioni di tessuto epiteliale di una lupa omonima introdotta a Harbin dal Canada. Il materiale genetico è stato poi innestato nell'ovocita di una femmina di beagle pronta per la riproduzione. Si tratta di un metodo analogo a quello utilizzato per la storica clonazione della pecora Dolly nel 1996.

Maya ora vive con la sua madre surrogata nel parco e sembra essere in buona salute.

"Il motivo principale per cui abbiamo clonato Maya è che è il primo lupo artico introdotto nel nostro Harbin Polarland, e nella città, nel 2006. Nel 2020 Maya aveva 15 anni e ha cominciato ad avere molti problemi di salute a causa dell’età. Siccome eravamo molto affezionati a Maya, volevamo replicarla per commemorarla e conservarla, così abbiamo pensato alla tecnologia della clonazione", ha dichiarato Dai Rui, presidente dell'Harbin Polarpark.

L’Harbin Polarland con il suo parco tematico è una struttura discussa, finita nel mirino degli animalisti per il trattamento degli orsi polari tenuti in un habitat artico artificiale, attrazione per le migliaia di turisti che ogni anno visitano la città celebre per il suo festival di sculture di ghiaccio.

Il lupo artico (Canis lupus arctos) è una sottospecie del lupo grigio apparsa circa 50 milioni di anni fa e attualmente ancora presente nell'Eurasia settentrionale e nella tundra artica canadese e nel nord della Groenlandia. Secondo gli scienziati i lupi artici sono rimasti isolati in habitat molto freddi durante l'era glaciale adattandosi gradualmente all’ambiente per sopravvivere alle temperature gelide.

A causa della costante minaccia dei bracconieri e dell'erosione del loro habitat naturale, i lupi artici sono inclusi nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.