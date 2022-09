L'Empire State Building si illumina di viola e omaggia la Regina Elisabetta

L'Empire State Building di New York, uno dei grattacieli più famosi al mondo, ha voluto omaggiare la defunta regina Elisabetta II. Luci viola risaltano nella notte di Manhattan. Con i suoi 381 metri di altezza, 103 piani, è impossibile non notarlo. “L'edificio splenderà di viola e brillerà d'argento per onorare Sua Maestà, la Regina Elisabetta II”, recita la nota rilasciata dall'amministrazione del complesso.