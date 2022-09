L’equipaggio scoppia in lacrime all’annuncio della morte della Regina Elisabetta durante il volo

Il video condiviso su Twitter da @mcapiraso coglie il momento in cui l’equipaggio scoppia in lacrime durante un volo di linea mentre viene dato in cabina l’annuncio della morte della Regina Elisabetta: "Elisabetta, la Regina, è deceduta oggi con la famiglia al suo fianco. Al momento non abbiamo altre informazioni, ma ho pensato di dirvi almeno questo prima che arriviate al terminal, perché so che molti di voi saranno molto tristi. Vi darà un po' di tempo per riflettere - come ho detto, mancano 40 minuti all'atterraggio. Tutti noi penseremo alla vostra famiglia in questo momento. Per favore, se qualcuno di voi è particolarmente turbato (…NON COMPRENSIBILE…). Grazie per la vostra attenzione".