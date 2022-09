Letta a Napoli, la protesta degli studenti con le mani dipinte di rosso

Circa 50 attivisti del Collettivo universitario organizzato hanno inscenato un corteo di protesta all'esterno della stazione Marittima di Napoli, in vista dell'arrivo del segretario del Partito Democratico Enrico Letta. A presidiare la zona le forze dell'ordine. Il gruppo ha protestato contro l'alternanza scuola-lavoro, ricordando la morte di tre studenti deceduti: Lorenzo, Giuseppe e Giuliano. Secondo i manifestanti, il Pd “si è macchiato del sangue dei nostri tre fratelli. Non dimentichiamo chi in questi anni ha precarizzato il mondo del lavoro, chi ha aziendalizzato la scuola e chi nel 2015 ci ha consegnato nelle mani di Confindustria”, hanno aggiunto gli attivisti.