Letta: "Pontida provincia dell'Ungheria, noi siamo il cuore dell'Ue"

Da una parte Monza, dall'altra Pontida. E' la rappresentazione plastica della sfida che si gioca con le elezioni del 25 settembre. Una sfida fra due idee di futuro, per il segretario del Partito Democratico che oggi riunisce i suoi sindaci a Monza, città simbolo della rimonta alle amministrative. Data per persa al primo turno e, invece, riconquistata. Pontida, dove oggi Matteo Salvini ha rinverdito la tradizione del raduno leghista, "oggi è diventata provincia dell'Ungheria, non vogliamo un'Italia provincia dell'Ungheria", sottolinea Letta. "Non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, il modello dell'Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo quel modello, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo una Italia che sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze", aggiunge il segretario. Da una parte, dunque, c'è l'Europa, quella che oggi proposto di tagliare i fondi per la coesione ad una Ungheria che, sotto la guida di Viktor Orban, "non è più considerabile una piena democrazia", come scritto sul rapporto del Parlamento Europeo. Dall'altra c'è il governo di Budapest al quale Matteo Salvini riconosce di essere espressione da un "voto democratico", quindi pienamente legittimato a governare, agli occhi del leader del Carroccio. 'Relazioni pericolose' sono anche quelle che Letta denuncia fra le destra e la Russia di Putin: non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo un'Italia che stia nel cuore dell'Europa e sia fedele alle sue alleanze".