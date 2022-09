Letta: “Oggi è un giorno triste per l’Italia, ci aspettano giorni duri per colpa di Conte”

“È un giorno triste per l'Italia e per l'Europa. Ci aspettano giorni duri per colpa di Conte che ha fatto cadere il Governo Draghi, consegnando l'Italia alla destra”, ha detto Enrico Letta in conferenza stampa. “Il Pd tornerà a dialogare con il M5S?”, domandano a Letta e lui: “Tutto nasce dalla decisione di Conte di far cadere Draghi. Io penso questo poi, come ho detto, avendo scelto di non candidarmi al congresso, saranno altri a gestire. Per impostare la legislatura e gestire questa fase ritengo che sarebbe l'ultimo regalo alla destra se ci fossero opposizioni che vanno in ordine sparso. Io penso che per contrastare questa destra sia necessario riprendere le fila delle relazioni e non andare ognuno per conto suo”.