L'Europa nella morsa del freddo: lo spot minaccia di Gazprom che annuncia il "lungo inverno"

Gazprom ha interrotto completamente i flussi di gas attraverso il gasdotto Nord Stream la scorsa settimana attribuendo la decisione a un nuovo guasto che impediva la riapertura al termine dei tre giorni di manutenzione, ma il Cremlino ha chiarito che i rubinetti non verranno riaperti fino a che non saranno eliminate le sanzioni economiche imposte dall'Ue per l'invasione dell'Ucraina.