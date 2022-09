L'inedita Giorgia Meloni con il personal trainer: "Ci sono lunedì e lunedì"

A parlare è il suo personal trainer, gestore di una nota palestra romana, mentre a un certo punto spunta silente Giorgia Meloni. La nottata elettorale ha già decretato il vincitore nonostante lo spoglio sia ancora in corso. La leader di Fratelli d'Italia sorride, divertita, prima di una sessione di sport. Un modo per allentare la tensione, spiega l'allenatore personale ma anche il ricorso a una preparazione psicofisica in vista del “grande impegno” di governo. “Ci sono lunedì e lunedì”, si sottolinea nel video. Meloni, intanto, manda un bacio ai suoi sostenitori.