Lo chef di Putin recluta i detenuti: "Andate a combattere in Ucraina e avrete l'amnistia"

Le immagini mostrano Evgenij Prigozhin mentre invita un gruppo di detenuti ad arruolarsi nell'esercito russo in cambio dell'amnistia. Prigozhin non è uno qualunque, è ufficialmente lo chef di Vladimir Putin ma tutti lo conoscono come il capo dei mercenari del Gruppo Wagner. Lui ha sempre negato, eppure anche questo video dimostrerebbe il suo impegno nel reclutare le persone. Nelle immagini, Prigozhin cerca di convincere dei carcerati a scegliere di aderire alla “Operazione Speciale” che il presidente russo sta conducendo in Ucraina. Dopo sei mesi sul campo di battaglia è previsto il premio: ovvero l'amnistia. Prigozhin è un tuttofare, capace di gestire catene di ristoranti ma anche “fabbrica di troll” e società come la Wagner che assolda mercenari. Addirittura lo stretto confidente di Putin è così elogiato in patria che qualcuno lo vorrebbe al posto del ministro della difesa Sergei Shoigu, colpevole della sconfitta russa a Kharkiv.