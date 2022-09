L'orrore delle fosse comuni a Izyum

Radio Free Europe/Radio Liberty via Reuters

Guerra in Ucraina

Il video girato da Radio Free Europe/Radio Liberty giovedì (15 settembre) mostra militari ucraini al lavoro in un luogo di sepoltura coperto di croci di legno.

Nel video Oleh Kotenko, uno dei funzionari ucraini della zona responsabili delle indagini sui casi di persone scomparse, dice di ritenere che solo in quella specifica area siano state sepolte tra le 20 e le 25 persone: "Abbiamo contato che qui sono state sepolte circa 20-25 persone, anche se l'iscrizione dice "17 persone". Verificheremo il numero di corpi quando saranno esumati. Ci sono molti luoghi come questo nel distretto di Izyum - Kamianka, Dovhenke - dove si sono svolti i combattimenti. Non abbiamo ancora recuperato tutti i corpi".

Agenti di polizia, magistrati e giornalisti stanno giungendo in queste ore a Izyum, nella regione di Kharkiv riconquistata dalle forze ucraine nei giorni scorsi, per cercare di fare chiarezza dopo che le autorità hanno denunciato il ritrovamento di fosse comuni con più di 440 corpi.

Serhiy Bolvinov, l'investigatore capo della polizia ucraina per la provincia di Kharkiv, ha detto che le indagini forensi saranno condotte su ogni corpo sepolto nei boschi vicino alla città. Le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire cosa sia successo durante i sette mesi di occupazione russa e se ci siano stati casi di tortura, esecuzioni o vittime dei bombardamenti.

"Abbiamo visto le notizie di possibili fosse comuni a izyum. I nostri colleghi della missione di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina intendono condurre una visita di monitoraggio sul posto per determinare le circostanze della morte di queste persone", ha detto la portavoce dell'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Elizabeth Throssell.

Migliaia di soldati russi si sono ritirati da Izyum lo scorso fine settimana dopo aver occupato la città e averla utilizzata come centro logistico nella regione di Kharkiv. Hanno lasciato dietro di sé grandi quantità di munizioni e attrezzature. Mosca ha sempre negato di aver preso di mira i civili o di aver commesso crimini di guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che ha visitato Izyum mercoledì ha paragonato la scoperta ai presunti crimini di guerra commessi dalle forze russe contro i civili a Bucha nelle prime fasi della guerra.