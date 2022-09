Luigi Di Maio contestato con parole pesanti a Pomigliano D'Arco: "Calmi, calmi"

“Non è una questione di partito, ma di priorità”, ha affermato Luigi Di Maio nell'ambito dell'inaugurazione del comitato elettorale a Pomigliano d'Arco dove è stato contestato da uno sparuto gruppo di persone che lo hanno accusato di “tradimento”. L'episodio si è consumato alla presenza dei giornalisti intenti a fare domande al Ministero degli Affari Esteri sulla sua prima campagna elettorale fuori dal Movimento 5 stelle. “Io sono lo stesso - ha proseguito - non credo che bisogna autoisolarsi, bisogna andare al Governo delle città, delle Regioni, del Paese, e cambiare le cose dall'interno delle Istituzioni, altrimenti io alla mia gente posso solo dire che non me l'hanno fatto fare”.