L'uragano Ian ha toccato terra in Florida Vicino a Cayo Costa: venti a circa 240 kmh

L'uragano Ian, classificato ancora come uragano di categoria 4 su 5, ha impattato nel sudovest della Florida vicino a Cayo Costa, con venti vicino a 150 miglia/orarie (240 km orari). Lo rende noto il servizio meteo Usa.

Dopo aver attraversato la zona ovest, quella delle isole, l'uragano e' entrato dentro lo Stato del Sud, a una velocita' che supera, in alcuni tratti, i 200 chilometri orari. Comincia la fase di massima emergenza per milioni di persone. Il governatore Ron DeSantis ha invitato a non uscire da casa e a non mettersi in viaggio. Atteso un blackout in larga parte della Florida. Secondo il servizio meteerologico l'impatto con la terra ferma non diminuirà la forza della tempesta he attraverserà lo stato da sud-ovest a nord-est.

Una barca che trasportava migranti è affondata al largo delle coste della Florida poco prima che l'uragano Ian toccasse terra. Ci sono 23 dispersi. Lo riporta la US Border Patrol. Quattro persone sulla barca sono state in grado di nuotare fino a riva, hanno detto i funzionari.