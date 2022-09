Mahsa, a Berlino le donne si tagliano i capelli in piazza per protesta

Più di cinquecento persone, tra cui donne curde, iraniane e tedesche, hanno partecipato a Berlino alla manifestazione, organizzata da "Say It Loud", un'associazione di solidarietà a sostegno degli iraniani, in memoria di Mehsa Amini, la ventiduenne entrata in coma e poi morta dopo essere stata arrestata e percossa dagli agenti della “polizia morale” iraniana perché non indossava correttamente il velo mostrando una ciocca di capelli.

La sua morte ha scatenato rabbia a livello nazionale in Iran e proteste in diverse città, tra cui la capitale Teheran.