In Giappone arriva il tifone Nanmadol, avviso di evacuazione per milioni di persone

Milioni di persone in Giappone sono state sottoposte a un avviso di evacuazione a causa dell'arrivo del tifone Nanmadol che ha portato forti venti e piogge abbondanti nel sud-ovest del Paese dopo essere atterrato nella notte. Il potente tifone si è indebolito da quando a toccato la terraferma ieri sera vicino alla città di Kagoshima, nella regione sudoccidentale di Kyushu, ma ha comunque sradicato alberi, distrutto porte e finestre e gonfiato a dismisura i fiumi portandoli al limite dello straripamento.

Secondo l'emittente nazionale NHK una persona è stata uccisa e altre 50 ferite mentre la tempesta attraversava Kyushu. Le autorità non hanno confermato immediatamente le cifre. Il primo ministro Fumio Kishida, che avrebbe dovuto partire oggi per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ritarderà il suo viaggio di un giorno per controllare i danni causati dalla tempesta, come ha confermato il suo ufficio.

I funzionari dell'Agenzia meteorologica giapponese hanno avvertito che nella prefettura di Miyazaki, dove alcune aree hanno registrato più precipitazioni in 24 ore di quante ne ricevano normalmente in tutto il mese di settembre, i livelli dei fiumi erano elevati. "Anche una minima quantità di pioggia aggiuntiva potrebbe causare l'aumento del livello dell'acqua, quindi vi invitiamo a rimanere vigili su inondazioni e frane", ha dichiarato ai giornalisti Yoshiyuki Toyoguchi del ministero del Territorio.

Tuttavia, data l'intensità della tempesta, che è arrivata a terra con raffiche fino a 234 chilometri all'ora, i danni sono apparsi finora relativamente limitati. "Il tifone è quasi scomparso oggi e anche la pioggia e il vento si stanno attenuando", ha dichiarato un funzionario incaricato della gestione della crisi nella città di Saito nella prefettura di Miyazaki. "Ma in alcuni luoghi non c'è corrente... Molti residenti ci hanno riferito che i cavi elettrici sono stati tagliati e gli alberi sono stati abbattuti", ha detto. "Anche le inondazioni stanno colpendo alcune aree", ha aggiunto, affermando che i funzionari "ritengono che ci siano ancora molti dettagli dei danni che dobbiamo ancora cogliere".