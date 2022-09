Manolas spaurito dal ruggito del leone: così la singolare presentazione mette in fuga il calciatore

Nuovo giocatore nuova presentazione, ma per l'occasione il calciatore è in compagnia di un leone. Tranquilli c'è il domatore gli avranno detto fino a quando l'animale non ha aperto la bocca per mettere un ruggito. In quegli istanti il povero Kōstas Manōlas a tutto avrà pensato tranne di restare sul set. Così il difensore greco, di 31 anni, ha provato a scappare salvo poi il richiamo di tutti coloro intorno a lui. L'avventura nello Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti, è iniziata con una bella disavventura. Considerando le premesse, ora non resta che difendere la propria porta.