Cellulari vietati in classe in un liceo bolognese. Il preside: "E' un regalo di libertà"

Cellulare in classe bandito nelle ore di lezione. Al liceo Malpighi di Bologna gli insegnanti hanno deciso di intraprendere questo esperimento. “Siamo pronti a fare marcia indietro qualora la prova non dovesse dare gli esiti sperati” ha affermato il preside della scuola Marco Ferrari che aggiunge “Questa decisione ci è sembrata un regalo per i nostri alunni. E’ importante riportare il valore dell'apprendimento e delle relazioni interpersonali al centro quando si è a scuola”.