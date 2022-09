Marquez sarà in pista domenica, il video in cui lo annuncia ufficialmente

È un Marc Marquez pieno di entusiasmo quello che annuncia il ritorno in MotoGP in occasione della prossima gara che si terrà il 18 settembre e sottolinea: “Racing, of course”, “Per correre, naturalmente”

In una intervista ha dichiarato: “Che cosa posso dire? Sono davvero emozionato per questo ritorno in MotoGP, specialmente perché avverrà su una pista come quella di Aragòn, che per me è speciale”, ha detto lo spagnolo. “Non punterò a scendere in pista e a lottare, ma anzi penserò a non prendere troppi rischi e a prepararmi al meglio per il futuro riprendendo la giusta confidenza con la moto”.

“Rispetto ai test di Misano sarà tutto più complicato, specialmente dal punto di vista dello sforzo fisico, visto che nel weekend di gara c'è molta più intensità e meno tempo per riposare”, “In ogni caso, sarà una sfida importante per me. Mi sono allenato duramente per recuperare, sia andando in palestra, sia guidando la moto in diverse occasioni. Sono felicissimo di poter finalmente tornare”.

È un'ottima notizia per la MotoGP che ritrova un importante protagonista, infatti dopo l'abbandono di Valentino Rossi e lo stop forzato del pilota spagnolo la classe regina del motociclismo sembra un po' in crisi di appeal. Tutti gli appassionati saranno curiosi di vedere lo stato di forma dell'8 volte campione del mondo una volta che rimetterà la ruote in pista. Ma una cosa è certa, nonostante le dichiarazioni di prudenza è più che sicuro che se Marquez dovesse vedere una possibilità di essere trai primi non se la lascerà scappare