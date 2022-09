La compagna di Silvio Berlusconi è stata eletta a Marsala

Ce la fa Marta Fascina, la compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Candidata alla Camera nel collegio uninominale di Marsala (Sicilia) con il centrodestra, è avanti con il 36,2% e quasi 55 mila preferenze quando sono state scrutinate le schede in ben 426 sezioni su 455. Un vantaggio solido, dunque, sulla pentastellata Vita Martinciglio 27,39%. “Io sono arrivato terzo nonostante abbia girato per settimane nel collegio, Marta Fascina è stata eletta senza averci mai messo piede”, ha dichiarato Antonio Ferrante, il candidato del Pd, arrivato terzo nel collegio di Marsala (Trapani), dopo Marta Fascina. “Io ho fatto una bellissima campagna elettorale, ho avuto 28 mila voti - dice Ferrante - Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, io ho girato 22 comuni su 26 del collegio, ma l'effetto nazionale è quello. Un collegio di 400 mila elettori non puoi raggiungerlo tutto”.