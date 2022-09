Matrimonio Tamberi-Bontempi, ecco i primi indizi: il vestito, l'acconciatura, la location

Dopo l'oro all'Olimpiade di Tokyo nel 2021 e il recente successo agli Europei di Monaco nel salto in alto, a 30 anni, per il campione anconetano Gianmarco “Gimbo” Tamberi un altro importante traguardo: il matrimonio con Chiara Bontempi, anche lei di Ancona, dopo 13 anni di fidanzamento. Altre nozze vip, quindi, per lo sport italiano legate a Pesaro: quattro giorni fa a Venezia la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini ha sposato il suo ex allenatore Matteo Giunta, originario della città marchigiana. A Pesaro, nella splendida Villa Imperiale, i due si scambieranno gli anelli davanti al sindaco Matteo Ricci.