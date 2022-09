Mattarella a bordo della nave Cavour col berretto della Marina Militare

"Le forze armate sono un elemento di primaria importanza, sempre più circondate dall'affetto e dalla riconoscenza dei nostri concittadini". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la visita alla portaerei Cavour. “In questo ambito il ruolo della Marina militare è particolarmente rilevante: quello che avviene in questo momento nei mari intorno a noi rende la Marina militare particolarmente impegnata”. Questo impegno, ha aggiunto “consente di guardare con tranquillità alle tensioni che si registrano in questo momento nel mondo. Quanto fate è importante per il paese”, ha dichiarato il Presidente che ha ricevuto gli onori militari. Mattarella appena salito a bordo della nave Cavour al largo di Civitavecchia ha indossato il berretto della Marina Militare. Ad accompagnarlo il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, il Comandante in Capo della Squadra Navale, Aurelio De Carolis e il Comandante della Nave Cavour, Enrico Vignola.