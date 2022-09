Meloni accetta l'invito a cena di Trapanese per parlare di adozioni per le famiglie monogenitoriali

Botta e risposta via social tra Giorgia Meloni e Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e padre single di una bimba con sindrome di Down. A scrivere alla leader di Fratelli d'Italia era stato l'assessore che invitava Meloni e sua figlia Ginevra a casa sua per confrontarsi sul tema delle adozioni, mangiando una pizza.

“Alba - racconta Trapanese - aveva 27 giorni di vita e nessuna famiglia disposta ad occuparsi di lei. Ora una famiglia ce l'ha. Tu sei una mamma, io un papà, siamo entrambi genitori, capaci di amare ed educare le nostre figlie. La gente - aggiunge l'assessore - ci dice spesso che siamo speciali, io invece, come forse saprai, lotto quotidianamente per affermare il contrario, e cioè che siamo una famiglia esattamente come lo sono tutte le altre. Una famiglia, la nostra, con un papà single che in Italia con l'attuale legge, non avrebbe potuto adottare un bambino. Io e Alba - ancora Trapanese - siamo una luminosa eccezione alla regola delle adozioni, che come sai è ammessa dalla legge italiana solo perché Alba ha una grave disabilità. Sono certo che al nostro tavolo mi diresti che si tratta di un'enorme assurdità, che questo va cambiato, perché è un'idiozia che per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati”.

“Accetto con piacere l'invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza ‘leggendaria’”. La leader di FdI, Giorgia Meloni accoglie così, su Fb, l'invito a cena di Trapanese che sempre sui social aveva raccontato di essere un papà single che aveva felicemente adottato una bimba con una grave disabilità, Alba appunto, unica eccezione permessa dalla legge. "Siamo una famiglia - aveva scritto

Trapanese - che in Italia, con l'attuale legge, non avrebbe potuto adottare un bambino. Per un bambino - è la replica di Meloni - essere cresciuto e amato da un papà e una mamma è meglio che esserlo da uno solo dei 2. Non conosco nessuno che rinuncerebbe a uno dei propri genitori. Io non ho avuto la possibilità di scegliere e ho dovuto farci i conti per tutta la vita. La norma deve anzitutto porsi dalla parte del soggetto più fragile, difenderlo e garantirgli condizioni di vita migliori possibili. Detto ciò, è chiaro che un single o una coppia omosessuale sarebbero meglio di una casa-famiglia. Ed è giusto che la legge consenta a te e Alba di essere famiglia. Poiché si pone sempre dalla parte del soggetto più fragile. E quindi ammette che in situazioni particolari come la vostra vi possa essere un'adozione a tutti gli effetti. Ma la realtà è ancor più complessa: in Italia - sottolinea Meloni - ci sono tantissime coppie che tentano disperatamente di adottare un bimbo attraversando un'infernale trafila burocratica e sono molte di più dei bambini dichiarati adottabili. Per questo serve fare tanto: potenziare servizi di protezione dell'infanzia, tagliare burocrazia, velocizzare adozioni nazionali e internazionali, sostenere economicamente le coppie che decidono di fare questo straordinario gesto d'amore. Temi sui quali sono convinta saresti d'accordo con me. Ma ne riparliamo a cena...".