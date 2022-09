Minacciose nubi a forma di onda di tsunami oscurano il cielo di Bangkok

Newsflare via Reuters

Il cielo di Bangkok è diventato improvvisamente plumbeo a causa di una tempesta in arrivo. È accaduto lunedì scorso quando l'approssimarsi di nubi temporalesche "a onda di tsunami" ha stupito i residenti che si sono fermati a filmarle e scattare foto. Le minacciose nuvole cariche di pioggia ricordano gigantesche onde di tsunami, sempre più scure man mano che si librano sulla città. Aoh Artthakorn, che ha visto la nube muoversi lentamente sopra una scuola del suo quartiere, ha raccontato: "Erano le sette del mattino, ma era buio e tetro. Non ho mai visto nulla di simile prima d'ora". La Thailandia e altri Paesi del Sud-Est asiatico, come la Malesia, l'Indonesia e le Filippine, sono nel pieno della stagione dei monsoni, che dura fino a ottobre o novembre.