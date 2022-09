Mine antiuomo, lo sminamento al confine russo con un bastone e una bottiglia di plastica rotta

La guerra in Ucraina

Le immagini sono state girate nel villaggio di Udy, nelle vicinanze di Kharkiv, e mostra il delicato lavoro di sminamento condotto dai militari ucraini anche con strumenti improvvisati. Un soldato, armato di bastano e una bottiglia di plastica rotta, raccoglie la mina facendo attenzione a non farla cadere. Un lavoro meticoloso e soprattutto rischioso. Si tratta di mine anticarro e mine antiuomo, vietate dalla convenzione internazionale, utilizzate durante la guerra in Ucraina. “In questa zona abbiamo trovato da cinque a dieci posizioni russe”, fanno sapere gli ucraini. “È un villaggio piuttosto grande, ci hanno detto che vivevano qui circa 1.200 persone”, ci vorrà almeno un mese per ripulire l'area dagli esplosivi.