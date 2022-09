"Mister Obama", quando la regina Elisabetta riprese Silvio Berlusconi

Il siparietto risale al 2009, alla vigilia del G20, quando tutti composti si misero in posa per la foto famiglia a Buckingham Palace. Dopo lo scatto, la voce di Silvio Berlusconi, allora premier italiano, sovrastò quella degli altri leader mondiali: “Mister Obama”. A quel punto la regina Elisabetta II si voltò per rimproverarlo: “Ma perché deve urlare così?”. Una risata generale smorzò gli animi. A distanza di qualche ora fu proprio Buckingham Palace a intervenire, smentendo qualsiasi frizione con Berlusconi.