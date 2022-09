"Morte al dittatore!": le donne si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini

Scontri in alcune città dell'Iran in seguito alle proteste nate dall'uccisione di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni, morta in seguito alle percosse della polizia morale, colpevole di non portare il velo nella maniera corretta. A Saqqez, ma anche a Teheran, la capitale, si stanno svolgendo manifestazioni contro la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei al grido di “Morte al dittatore!”