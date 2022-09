Morte Elvira Zibra: le immagini della donna travolta dalla moto in impennata sul lungomare di Napoli

In un video, postato su Instagram dal consigliere regionale dei Verdi della Campania Francesco Emilio Borrelli, sono registrate le immagini della morte di Elvira Zibra, la 34enne uccisa da un pirata della strada sul lungomare di Napoli in via Caracciolo la notte tra domenica e lunedì. Nel filmato si vede il motociclista impennare con il mezzo per poi perdere l'equilibrio e piombare sulla vittima. Un collega di Elvira: “L’ho vista morire davanti ai miei occhi. Qui nulla è cambiato, troppe moto continuano a correre ed impennare”, si legge nel post del consigliere che ha lanciato un'iniziativa per ricordare la giovane, con la partecipazione dei familiari della donna.

Il responsabile del grave incidente è un giovane che abita nel Napoletano, precisamente a Frattamaggiore. Non ha la patente e la polizia municipale di Napoli, che sta indagando sotto il coordinamento della Procura, lo identifica e lo denuncia, a piede libero, per omicidio colposo aggravato. Nei prossimi giorni verranno consegnati agli inquirenti anche i risultati dei test tossicologici: se dovessero risultare positivi la sua posizione si aggraverà ulteriormente. Anche il fratello di Elvira morì in un incidente stradale. La Polizia Municipale ha impiegato quasi un mese per individuare l'automobilista che lo aveva travolto.