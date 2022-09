"Non potevo resistere", a Londra continuano a lasciare orsetti Paddington per la Regina

“Un sandwich alla marmellata l'aspetta in paradiso Sua Maestà, riposi in pace”, è il biglietto sull'orsetto Paddington che una donna lascia in un parco di Londra in ricordo di Elisabetta II: "Ho portato un orsetto Paddington per rispecchiare il senso dell'umorismo della Regina […] e anche perché probabilmente durerà un po' più dei fiori”.

“Lo so, ma non potevo resistere. Scusate, scusate parchi…” risponde la donna intervistata riguardo alla raccomandazione di non lasciare oggetti non biodegradabili nei parchi londinesi in omaggio alla Regina.

“Potrebbero essere riciclati o spostati altrove in quello che potrebbe essere un memoriale permanente”, dice un altro londinese interpellato sul problema ecologico posto dal profluvio di tributi dedicati a Elisabetta II.