Vendemmia in rosa

Appena trentenne viene segnalata come una delle 10 donne più talentuose del settore e così Lamberto Frescobaldi la ingaggia per affidarle uno dei ‘super tuscan’ più noti del mondo. ‘Imbottiglio idee’ mi dice mentre prepariamo l’intervista che viene realizzata durante una vendemmia unica al mondo, donne che raccolgono delicatamente grappoli destinati inevitabilmente ad un rosé. ‘Umiltà e coraggio’ sono il suo consiglio per le donne giovani come lei