Non tutti scappano da Putin e dalla guerra in Ucraina: gli arruolamenti di volontari e riservisti

La mobilitazione parziale annunciata dal Presidente russo ha innescato proteste, con oltre mille arresti, e una fuga di massa verso le frontiere con la Finlandia e la Mongolia. Eppure ci sono riservisti e volontari che hanno risposto e aderito alla chiamata alle armi di Vladimir Putin. Questo video mostrerebbe i “volontari” in procinto di partire in direzione di qualche centro di addestramento prima di raggiungere il campo di battaglia. Stando alle cifre diffuse dal governo russo, almeno 300 mila riservisti dovrebbero arruolarsi con e truppe di Mosca per contrastare la controffensiva lanciata dall'esercito ucraino. In realtà il provvedimento non “specifica una soglia”, sottolineano gli analisti. Secondo alcuni media russi nel testo della misura della mobilitazione ci sarebbe una clausola segreta che permetterebbe di richiamare in servizio fino a un milione di persone.